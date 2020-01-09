شكرا لقرائتكم خبر عن رفضًا لضرب قواعد عسكرية.. العراق تستدعي سفير إيران والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية في بيان أمس الخميس، إنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه رفض العراق ضرب قواعد عسكرية على أراضيه، وأنه يعتبر الإجراء خرقا لسيادته.

وأضاف البيان أن استدعاء المسؤول الإيراني يأتي في سياق الضربات الصاروخية الانتقامية التي شنتها طهران.