شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية المملكة.. اتفاق يجعل عدن «خالية من السلاح» والان نبدء بالتفاصيل

• خروج كافة التشكيلات العسكرية خلال 20 يومًا

• تبادل أسرى أحداث أغسطس من الجانبين

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، التوقيع على اتفاق مصفوفة الاجراءات العسكرية والأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي بموجبه ستصبح عدن ومحيطها خالية من السلاح بعد عقود طويلة شهدت دورات صراع متكررة".

وقال عبر "تويتر": "تم بحمد الله وتوفيقه برعاية كريمة من الأشقاء في المملكة وفي إطار فريق المتابعة والتنسيق المشترك التوقيع على اتفاق مصفوفة الاجراءات العسكرية والأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي بموجبه ستصبح عدن ومحيطها خالية من السلاح بعد عقود طويلة شهدت دورات صراع متكررة".

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وتابع: "يتضمن الاتفاق سحب وخروج كافة التشكيلات العسكرية من مدينة عدن الى مواقع مختارة تمهيداً لتوجهها نحو جبهات القتال خلال مدة اقصاها 20 يومًا، لتحل محلها قوات الأمن مع بقاء اللواء الأول حماية رئاسية لحماية رئيس الدولة والمؤسسات السيادية، وجمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة عبر لجان مشتركة".

وأضاف: "كما يتضمن الاتفاق تبادل أسرى أحداث أغسطس من الجانبين غداً عبر قوات الواجب السعودية، وسيصدر الرئيس قرار تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن بعد التشاور خلال الفترة المحددة، ويشرف على تنفيذ الاتفاق فريق المتابعة والتنسيق الميداني المشترك في عدن برئاسة الأشقاء في المملكة".

وأوضح: "يضع الاتفاق الذي يرعاه الأشقاء في المملكة مدينة عدن وقاطنيها كـ"مدينة خالية من السلاح" أمام مرحلة جديدة من الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والتنمية والنماء والازدهار والمستقبل المشرق الذي ستؤسس له المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية والخدمات الاساسية والمتنفسات العامة".

وتابع قائلا: "نشيد بالدور الأخوي الصادق والتاريخي لأشقاءنا بالسعودية في دعم أمن واستقرار اليمن والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، ونثمن عاليا الرعاية الكريمة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة وإشراف سمو الأمير خالد بن سلمان وجهود سمو الأمير فهد بن تركي المسئول عن الجانب العسكري والأمني".