استطلاع: غالبية الأتراك يرفضون التدخل العسكري في ليبيا

كشف استطلاع رأي حديث أن 58% من الأتراك يعارضون إرسال قوات عسكرية من بلادهم إلى الحرب في ليبيا.

الاستطلاع أجرته مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية في 12 مدينة بمشاركة 1537 شخصا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الخميس.



وطُرح على المشاركين في الاستطلاع سؤال حول ما إن كان يتوجب على تركيا إرسال جنود إلى ليبيا أم لا.

وأجاب 34% من المشاركين بالاستطلاع بالإيجاب، بينما شدد 58% منهم على ضرورة عدم تدخل تركيا عسكريا في ليبيا، ولم يوضح 8% من المشاركين موقفهم من الأمر.

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كما شهد الاستطلاع ذاته طرح سؤال حول مدى تأييدهم لسياسة تركيا الخارجية حيال ليبيا، وردا على السؤال قال 15% من المشاركين بضرورة مساندة تركيا أحد أطراف الصراع ودعمه عسكريا وسياسيا هناك.

هذا ورأى 75% أنه يتوجب على تركيا عدم مساندة أي من أطراف النزاع، وأن عليها أن تقوم بدور الوساطة بين طرفي الصراع، فيما لم يوضح 10% من المشاركين موقفهم من الأمر.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ حيث سيُسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وتدعم تركيا حكومة السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.