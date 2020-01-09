مقتل 25 جنديا في هجوم إرهابي غربي النيجر

لقي 25 جنديا مصرعهم وأصيب 6 آخرون، في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش غربي النيجر قرب الحدود مع مالي.

وأصدرت حكومة النيجر، مساء الخميس، بيانا جاء فيه: إن 25 جنديا قتلوا وأصيب 6 آخرون، بجانب 63 إرهابيا خلال هجوم إرهابي على معسكر للجيش غربي النيجر قرب الحدود مع مالي".

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول، تعرض معسكر للجيش بالنيجر قرب الحدود مع مالي لهجوم شنه "مئات" الإرهابيين، وأسفر عن مقتل 71 عسكريا، وفقدان آخرين.

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وهذه الحصيلة هي الأفدح في صفوف الجيش النيجري، منذ بدء الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2015.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق في النيجر دون مواكبة عسكرية.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.

وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.

لكن بعد 6 سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال هناك أعمال إرهابية في شمال مالي، ووصلت إلى وسط البلاد، وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.