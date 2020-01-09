أسقطت أم مشكلة فنية؟ تزايد فرضية استهداف صاروخ إيراني لطائرة أوكرانيا

آثار تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران - أرشيفية

سجلت الساعات القليلة الماضية صعوداً ملحوظاً لفرضية سقوط طائرات الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران بصاروخ مضاد للطائرات، مدعومة بمعلومات استخباراتية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر استخباراتية قولها: "نعتقد أن إسقاط الطائرة الأوكرانية حادث عرضي، ليس مقصودا".

وسادت حالة من الجدل حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، خاصة بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران تسليم الصندوقين الأسودين.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران أودت بحياة 176 شخصا وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

ووفق موقع "فلايت رادار 24" لتتبع حركة الطيران فإنها سقطت عقب إقلاعها بوقت قصير، وكانت في طريقها إلى كييف، وإنها من طراز بوينج 737-إن جي وعمرها 3 أعوام فقط.

خطأ بشري

وخلال مؤتمر صحفي له اليوم، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائر الأوكرانية جراء "خطأ بشري".

وقال ترامب: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري"، مضيفاً: "ننتظر نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة".





وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، ولا سيما فرضية العمل الإرهابي.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني أولكسي دانيلوف إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

وأشار إلى أن بلاده تبحث عدة فرضيات حول سبب تحطم الطائرة، منها انفجار المحرك أو عمل إرهابي أو إسقاطها بصاروخ.

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صاروخ إيراني

أما رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو فكشف عن حصول بلاده على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني (أرض جو).

وقال رئيس الوزراء "هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة، في إطار التحقيق بملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران".





وأضاف: "نطالب بتحقيق كامل وشفاف في تحطم الطائرة الأوكرانية، ويجب أن يُسمح لمحققين كنديين بدخول إيران لإجراء تحقيقات حول الطائرة المنكوبة".

وتابع: "إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ إيراني ربما كان خطأً غير مقصود، ولن نتوقف حتى يتم الكشف عن جميع الملابسات بشأن تحطم الطائرة، فنحن نريد الشفافية والمحاسبة والعدالة في مسألة الطائرة المنكوبة".

تقارير مقلقة

أما رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فقال إن هناك معلومات بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني.

وعرضت الحكومة البريطانية على كييف المساعدة في تحقيقات تحطم الطائرة، وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن تريد تحقيقا نزيها في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وذلك عقب اتصال هاتفي بين جونسون وزيلينسكي.





ونقل المتحدث عن رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة "إجراء تحقيق كامل ونزيه في ملابسات الحادث".

وعندما سئل عن تقارير عن أن أسباب التحطم أشارت إلى ضربة صاروخية أو عمل إرهابي، قال المتحدث "لا أتكهن لكن التقارير التي سمعناها مقلقة للغاية".

مشكلة فنية

وقبل هذه التقارير الأمريكية والكندية والبريطانية، كشف التقرير المبدئي لهيئة الطيران المدني الإيرانية حول حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران، عن أن الطائرة واجهت مشكلة فنية، ولكن قائدها لم يجرِ اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحدوث موقف غير معتاد.

وأضاف التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة كانت متجهة صوب المطار قبل الحادث، مشيرا إلى أن جهازي التسجيل (الصندوقين الأسودين) لحقت بهما أضرار.

وأوضحت الهيئة أنه تم إرسال المعلومات الأولية عن حادث تحطم الطائرة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا.