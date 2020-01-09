روسيا تعلن بدء وقف إطلاق النار في "إدلب" السورية

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رويترزالخميس 2020/1/9 11:54 م بتوقيت أبوظبي
سوريون يفرون من المعارك شمالي البلاد - أ ف ب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن وقفا لإطلاق النار قد بدأ في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الجنرال الروسي يوري بورينكوف قوله: "وفقا للاتفاقيات مع الجانب التركي، فإن وقفا لإطلاق النار قد نُفذ بمنطقة وقف التصعيد في إدلب بدءا من الساعة (11:00 بتوقيت جرينتش) يوم 9 يناير/كانون الثاني 2020".
وكانت تركيا طلبت من روسيا وقف إطلاق النار في المنطقة، وأرسلت وفدا لموسكو الشهر الماضي لبحث المسألة.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين من المواجهات بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.
ويتعرض ريف إدلب الجنوبي لمواجهات بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، وتحديدا في محيط مدينة معرة النعمان التي تُعد ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.
ويأتي النزوح الجماعي في وقت تتساقط أمطار غزيرة في المنطقة وتتسبب بفيضانات في مخيمات النازحين.
ومنذ سيطرة الفصائل الإرهابية على كامل المحافظة في عام 2015، تصعد قوات الجيش السوري بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تحقق فيها تقدما وتنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا وتركيا.
وسيطرت قوات الجيش السوري خلال هجوم استمر 4 أشهر، وانتهى بهدنة في نهاية أغسطس/آب الماضي، على مناطق واسعة في ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
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