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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبر: الولايات المتحدة استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران مؤكداً للصحفيين في البنتاغون: جيشنا لا يزال "جاهزا ومستعدا".
وأوضح إسبر، أن 11 صاروخا على الأقل سقطت على قاعدة عين الأسد وصاروخ واحد على الأقل سقط على أربيل.
وتابع: "لم تحدث أضرار بشيء رئيسي والأهداف المصابة تشمل خياما وساحة انتظار وهناك أضرار بطائرة هليكوبتر".
وأوضح إسبر، أنه بحث مع أعضاء الكونغرس الأميركي الخطوات المقبلة للتعامل مع إيران.
وقامت إيران فجر أمس باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش"؛ ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
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