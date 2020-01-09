 الجيش الليبي يرفض وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

رفض قائد الجيش الليبي المشير حفتر، اليوم الخميس، وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها، منذ قليل، استمرار الحرب على المجموعات الإرهابية التي تتلقى دعما عسكريا من بعض الدول، مشددة على أن تحقيق الاستقرار والأمن يقتضي نزع أسلحة المليشيات.

ودعت كل من تركيا وروسيا، أمس الأربعاء، الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى وقف لإطلاق النار ابتداء من منتصف ليل الأحد 12 يناير، لإعطاء فرصة للحل السلمي في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع الليبي.