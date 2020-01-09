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 الجيش الليبي يرفض وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

 

 

رفض قائد الجيش الليبي المشير حفتر، اليوم الخميس، وقف إطلاق النار الذي دعت إليه أنقرة وموسكو، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها، منذ قليل، استمرار الحرب على المجموعات الإرهابية التي تتلقى دعما عسكريا من بعض الدول، مشددة على أن تحقيق الاستقرار والأمن يقتضي نزع أسلحة المليشيات.

 

ودعت كل من تركيا وروسيا، أمس الأربعاء، الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى وقف لإطلاق النار ابتداء من منتصف ليل الأحد 12 يناير، لإعطاء فرصة للحل السلمي في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع الليبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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