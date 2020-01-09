الخارجية العراقية تحتج على قصف إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

أبلغت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عراقية واصفة الإجراء بأنه خرقًا للسيادة.

في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية عراقية، الخميس، بسقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين بالعراق.

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وقالت المصادر وفقا لما ذكرته «رويترز» إن الصاروخ لم يسفر عن سقوط ضحايا، مضيفة أن مصدره غير معروف.

يشار إلى أنه تقع المنطقة المستهدفة قرب قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.