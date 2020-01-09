مليار دولار لغزو ليبيا .. كواليس صفقة أردوغان والسراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال كريم هاس المتخصص فى الشأن الروسى، إن وسائل إعلام روسية، كشفت عن حصول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعائلته على مليار دولار من حكومة فايز السراج نظير التدخل العسكرى التركى فى ليبيا.

وأوضح هاس خلال مداخلة هاتفية مع راديو "أحوال بود" أن الإعلام الروسى بدأ التحدث عن خطوات أردوغان فى ليبيا، وصوله صهره "سلجوق بيراقطار" على طائرات بدون طيار إلى ليبيا.

وحذر هاس من تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن إرسال جنود أتراك تدريجيا لليبيا، وإعلانه أن القوات المحاربة التى أرسلها هى فرق مختلفة وليست من الجيش التركى، مؤكدا أن تصريحات أردوغان سيندم عليه .فيما بعد

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وأكد وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى منطقة شرق البحر المتوسط، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.

واعتبر الوزراء الأربعة، فى بيان مشترك صدر فى ختام اجتماعهم بالقاهرة بمشاركة وزير خارجية إيطاليا فى إطار استشارى، أن توقيع مذكرات التفاهم فى نوفمبر الماضى بين تركيا ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى، مؤكدين على أن هذه المذكرات قد قوضت الاستقرار الإقليمى، وتعتبر باطلة ولاغية.

وذكر البيان بالإضافة إلى ذلك، فإن مذكرة التفاهم التركية الليبية المزعومة بتعيين حدود بحرية فى البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أى نتائج قانونية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء من جديد ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية فى مناطقها البحرية فى البحر المتوسط.

وفى هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، داعين تركيا إلى الوقف الفورى لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.

واعتبر الوزراء أن المذكرة الأمنية وأى قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين، مطالبين بالوقف الفورى للتصعيد.