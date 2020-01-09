فرنسا تحذر: التصعيد في ليبيا يهدد استقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، إن التصعيد في ليبيا يهدد استقرار المنطقة بكاملها، داعيا إلى حوار ليبي داخلي للخروج من الأزمة.



وجاء تصريح لودريان عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارة إلى تونس تستمر يومين، وفق وكالة فرانس برس.

ورأى، بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "التصعيد الحالي في ليبيا يهدد الاستقرار في كامل المنطقة، من المغرب العربي إلى الساحل".

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وعلق وزير الخارجية الفرنسي على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤكدا أنهما تبتعدان عن القانون الدولي وتزيدان من تعميق الأزمة في ليبيا.

واعتبر لودريان أن الحل للخروج من الأزمة "يفرض حوارا ليبيا داخليا ومسارا سياسيا يجمع الأطراف الإقليمية وخاصة دول الجوار".

كما دعا إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لإيجاد حل سلمي ينهي الصراع القائم في ليبيا.

ومن المرتقب عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين هذا الشهر سعيا لإيجاد تسوية سلمية للنزاع في هذا البلد، ولم توجه دعوة بعد إلى تونس.

وقال لودريان في هذا الصدد إن مؤتمر برلين هو محاولة لتحديد عناصر الخروج من الأزمة الليبية.