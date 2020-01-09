شكرا لقرائتكم زعيم الأغلبية الجمهوري: أميركا مستعدة لتحمي الأرواح والمصالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكانويل اليوم الخميس إنه يتفق مع ترمب بأن أميركا لا تسعى إلى الحرب، إلا أنه تابع قائلا : "لكن الولايات المتحدة مستعدة لحماية الأرواح والمصالح الأميركية". وأضاف ماكانويل أنه "يجب ألا تشكك إيران في إرادتنا الجماعية بشن مزيد من الهجمات".

وسبق أن علق ماكانويل على قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قائلا إن الجنرال سليماني يستحق الموت، وإنه سخر حياته لنشر الدعوات الثورية الإرهابية، وقد قتل على يديه الكثير من القوات الأميركية والكثير من الأبرياء

وفي وقت سابق، علق السيناتور الجمهوري تيد كروز على قتل سليماني قائلا: "قتل إرهابي يستهدف الأميركيين أمر جيد"، ووصف "الضجيج الديمقراطي حول استهداف سليماني" هو بسبب كرههم لترمب. وشكر السيناتور الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتباعه مبادئ السلام من خلال القوة.

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بدوره، حذر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أن إيران ستتحمل مسؤولية قيام أي من وكلائها بهجمات ضد أميركا، واعتبر أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني حقق استعادة الردع.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تضم جنوداً أميركيين في العراق.