خارجية العراق استدعت القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على قصف معسكرات بالعراق

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية أنّ "على خلفية قيام ​إيران​ بقصف معسكرات داخل العراق تضمّ قوات عراقيّة وغير عراقيّة، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الإيراني المؤقت موسى طبطبائي؛ نيابةً عن السفير الإيراني المتواجد في إيران بمهمّة رسميّة". وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ إبلاغ طبطبائي برفض حكومة العراق تلك الاعتداءات واعتبارها خرقًا للسيادة العراقية"، داعيةً جميع الجهات المعنيّة إلى "التحلّي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات". وشدّدت على أنّ "العراق بلد مستقل، وأنّ أمنه الداخلي يحظى بالأولويّة والاهتمام البالغَين".

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