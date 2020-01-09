ظريف ونظيره القطري بحثا بالتطورات الإقليمية وأهم القضايا ذات الإهتمام المشترك

ذكرت الدائرة العامة للإعلام في ​وزارة الخارجية الإيرانية​ أنّ "وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجريا محادثات هاتفية بشأن التطورات الإقليميّة وأهم القضايا ذات الإهتمام المشترك". وكان وزير خارجية قطر قد زار ​طهران​ بعد يومين من اغتيال الفريق ​قاسم سليماني​، والتقى مسؤولين إيرانيين وبحث معهم بالتطورات الأخيرة في ​العراق​.

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