كشف مصدر أميركي لقناة "RT" عن "وجود تواصل بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ سيفضي إلى نتائج إيجابية".

وأوضح المصدر أن "كل شيء سيكون هادئا قريبا، تسير الأمور في الطريق الصحيح.. لا ترغب ​أميركا​ ولا إيران بالتصعيد".

ولفت الى أن "الوسطاء نجحوا حتى الآن في إنهاء التصعيد بالمنطقة، وربما ستكون هناك لقاءات مُباشرة بين الجانبين الأميركي والإيراني خلال الفترة المقبلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أميركي لـ RT: كل شيء سيكون هادئا قريبا بالمنطقة ولا تصعيد أميركي او ايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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