ترودو: الطائرة الأوكرانية أصيبت بصاروخ إيراني وفق معلوماتنا

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من ​طهران​ ، مما أدى إلى مقتل 176 شخصًا ، بينهم 63 كنديًا، أصيبت ب​صاروخ​ إيراني وفق معلوماتنا"، داعيا إلى "تحقيق شامل".

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