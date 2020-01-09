افادت قناة الميادين عن "سقوط ​صاروخ​ على قرية فضلان جنوب قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في جنوب ​محافظة صلاح الدين​ العراقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميادين:سقوط صاروخ على قرية فضلان جنوب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.