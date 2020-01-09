جونسون: طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت يمكن أنها أسقطت بصاروخ إيراني

اعتبر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أن "​طائرة​ الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب ​طهران​ يوم 3 كانون الثاني يمكن أنها أسقطت ب​صاروخ​ إيراني عن طريق الخطأ".

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