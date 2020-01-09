هاشم: بري منذ البداية كان مصرا على حكومة تكنوسياسية وهناك جهات سياسية سرقت الحراك

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ البداية كان مُصرًّا على حكومة تكنوسياسية". وأكّد "أنّنا حريصون على استقرار البلد والسلم الأهلي".
ورأى هاشم في حديث تلفزيوني، أنّ "الشارع أصبح فريقًا سياسيًّا"، مشدّدًا على أنّ "لا أحد يزايد علينا لا بانتمائنا ولا بانحيازنا إلى الناس، وأنا ابن الناس". ولفت إلى أنّ "هناك قوى سياسيّة وأشخاص من داخل الحراك، سرقوه". ونوّه إلى أنّ "على رئيس الحكومة المكلف مسؤوليّة تحديد برنامج معيّن للانطلاق بالتأليف".
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