لفتت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفث، إلى أنّ "الإدارة قرّرت أنّ قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني تجاوز الحدود وحان الوقت لقتله، فقامت باغتياله"، مركّزةً على أنّ "وفقًا للمعلومات الاستخباريّة، كان من الضروري اتخاذ خطوة قتل سليماني للحدّ من تنفيذ هجمات إرهابيّة".
وأكّدت في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى عدم التصعيد وتخفيف حدّة التوتر في الشرق الأوسط، وهي متفائلة لجهة عودة المفاوضات مع إيران، وسنرى قريبًا خطوات إيجابيّة". وأشارت إلى أنّ "تصريح البرلمان العراقي لجهة سحب القوات الأميركية من العراق كان مخيّبًا للأمال، ونحن نناقش الأمر معهم الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية: متفائلون لجهة عودة المفاوضات مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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