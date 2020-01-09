الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية: متفائلون لجهة عودة المفاوضات مع إيران

لفتت الناطقة الإقليمية باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ جيرالدين غريفث، إلى أنّ "الإدارة قرّرت أنّ قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ تجاوز الحدود وحان الوقت لقتله، فقامت باغتياله"، مركّزةً على أنّ "وفقًا للمعلومات الاستخباريّة، كان من الضروري اتخاذ خطوة قتل سليماني للحدّ من تنفيذ هجمات إرهابيّة".

وأكّدت في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تسعى إلى عدم التصعيد وتخفيف حدّة التوتر في ​الشرق الأوسط​، وهي متفائلة لجهة عودة المفاوضات مع إيران، وسنرى قريبًا خطوات إيجابيّة". وأشارت إلى أنّ "تصريح البرلمان ​العراق​ي لجهة سحب ​القوات الأميركية​ من العراق كان مخيّبًا للأمال، ونحن نناقش الأمر معهم الآن".