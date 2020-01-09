إيلي أسود تعليقا على وضع حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب: إنه ضياع ما بعده ضياع

لفت نائب رئيس "هيئة قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية​" المحامي ​ايلي أسود​، إلى أنّ "حكومة تصريف الأعمال لَم تجتمع مرّة واحدة منذ اعلان رئيسها الاستقالة، واستقال بعده عدد من الوزراء، في سابقة لم نشهد لها مثيلًا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في المحصلة: وزراء يعملون، وزراء مستقيلون، وزراء غائبون و​مجلس النواب​ المُفترض فيه أن ينعقد حكمًا في دورة استثنائيّة حتّى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، على ما نصّت عليه الفقرة 3 من المادة 69 من ​الدستور​".

وشدّد أسود على "أنّني لا أعلم ماذا يفعل، ومن يحضر من النواب، وما هي جداول الأعمال، وما هو تأثير مجلس النواب في حثّ الرئيس المكلف على تأليف حكومته. إنّه ضياع ما بعده ضياع".