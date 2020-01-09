كهرباء لبنان: التغذية تعود إلى ما كانت عليه بدءا من منتصف الليلة

أعلن المكتب الإعلامي ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ في بيان أنه "بناء على توجيهات وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​، وبفعل الجهود الحثيثة التي بذلها موظفو ​معمل دير عمار​ ومنشآت ​النفط​، تم عند حوالى الثامنة من مساء اليوم ربط ​باخرة​ ​الغاز​ أويل بمربط منشآت النفط، وباشرت بتفريغ حمولتها في خزانات المعمل. وبالتالي، باشر فنيو المعمل برفع طاقته الإنتاجية تدريجيا، وصولا إلى وضع طاقته القصوى على الشبكة. ومع استكمال إعادة وضع مجموعات الإنتاج التي انفصلت فجر اليوم عن الشبكة بسبب العاصفة، من المتوقع أن تعود التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه بدءا من منتصف هذه الليلة".

وأشار إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان ستعمد إلى اطلاع المواطنين عبر بيانات لاحقة على اي مستجدات تتعلق بالتغذية الكهربائية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيرها على سير العمل في المؤسسة".