أكد الأب شربل بوعبود رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ خلال إطلاق المعهد الفني في الدكوانة دورة مكثفة في فن الخط العربي بأشراف الخطاط ادمون فخري دورة أن "للخط العربي قيمة فنية وتراثية تعكس الهوية العربية ويعمل المعهد على أحياء هذا الفن منذ ثلاثه سنوات من خلال ورش عمل تطال ​المدارس​ و​الجامعات​ وإقامة معارض فنية تعيد لهذا الفن قيمته المميزة والجميلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوعبود: للخط العربي قيمة فنية تراثية ونعمل على إعادة احيائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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