ندى بستاني: التغذية الكهربائية ستعود تدريجيا بدءا من منتصف الليل

لفتت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "التغذية الكهربائيّة ستعود تدريجيًّا بدءًا من منتصف الليل، بعد أن بدأت ​باخرة​ "​الغاز​ أويل" بتفريغ حمولتها، على الرغم من العوامل الطبيعيّة الصعبة".

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