وهاب: اتمنى من لبنان ان يحتضن كارلوس غصن ويستفيد منه

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أن "وجودي اصلا بالسياسة كان انطلاقا من ثورة وانا بدأت ثورتي منذ 30 عاما على الاقطاع والتسلط".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح وهاب ان "الرئيس الأميركي دوالد ترامب هو أسير شعبه كذلك المسؤولين الايرانيين هم أسرى شعبهم"، مشيراً الى أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سوريا هناك هدف من وراءها".
ولفت الى أن "حزب الله هو في موقف الدفاع عن نفسه ولا يريد ان يجر لبنان الى اي معركة".
ومن جهة اخرى، أوضح وهاب "أنني متعاطف مع المدير التنفيذي السابق لشركتي "رينو - نيسان"، وإذا هو قد تهرب من الضريبة لا يسجن سنتين، الواضح أن السجن هو إنتقام من كارلوس غصن"، لافتاً الى "أنني تعاطفت معه ومتضامن لانه ظلم من القضاء الياباني، التهرب الضريبي مسألة طبيعية تحصل اينما كان، يمكن معالجة الامر عبر غرامة مالية".
وأشار الى "انني اتمنى من لبنان ان يحتضنه ويستفيد منه، فهو خلق 400 الف وظيفة جديدة في البايان، واعتقد ان ما حصل معه هو ان هناك صراعات كبيرة ومسألة مافيات".
وتعليقا على ذهاب غصن الى اسرائيل، لفت وهاب الى أنه "لا يوجد زعيم عربي لا يتعاطى مع اسرائيل، ولكن نحن نجلد الضعيف، انا لا اؤمن بوجود إسرائيل وانا مع تحرير فلسطين، وليس مع مسألة وجود الدولتين".
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