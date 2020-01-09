فيليب زيادة: ليس باسيل من طرح إسمي لتولي حقيبة في حكومة دياب

لفت ​فيليب زيادة​ الى أن "​لبنان​ اعطاني العصامية لانجح في حياتي وانا ثائر لانني خرجت من لبنان وتعلمّت وساعدت اهلي وعدت لاساعد شباب وطني ورغم ذلك املك خيارات اخرى، فأنا أعيش في ​الولايات المتحدة​ ولكن إخترت العودة"، مشيرا الى "أنني رأيت أملا بالتغيير لأن الشباب في الشارع لذلك أردت أن أشارك في هذه ​الحكومة​".

ورأى زيادة في حديث تلفزيوني أن "المنتج الوحيد الذي نتباهى به في ​العالم​ هو ​الطاقة​ الاغترابية الشبابية"، مشددا على أنه "رغم وجود علاقة مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ إلا أنه ليس هو من طرح إسمي لتولي حقيبة في حكومة ​حسان دياب​".

وأوضح أنه "تم طرح إسمي من قبل صديقة في ​أميركا​ في ​جامعة هارفرد​ وعي على معرفة مع دياب وأيضا من صديق اسمه سايد فنيانوس في لبنان"، كاشفا أنه "بعد اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، بدأت الامور تتجه نحو وزارة سياسية وانا في الاساس مطروح كوزير تكنوقراط فسحبت اسمي من التداول".