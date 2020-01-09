الدفاع المدني: سحب مياه من داخل زورق لصيد الأسماك ومستودع في صور

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ عملوا على سحب المياه من داخل زورق مخصّص لصيد الأسماك جرّاء تسرّب المياه إلى جوفه في ميناء صور".

وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا أيضًا على سحب مياه السيول من داخل مستودع يقع في الطبقة السفلية الأولى من أحد المباني السكنية عند مفترق ​العباسية​ - صور".