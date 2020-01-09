ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملوا على سحب المياه من داخل زورق مخصّص لصيد الأسماك جرّاء تسرّب المياه إلى جوفه في ميناء صور".
وبيّنت أنّ "عناصر من الدفاع المدني عملوا أيضًا على سحب مياه السيول من داخل مستودع يقع في الطبقة السفلية الأولى من أحد المباني السكنية عند مفترق العباسية - صور".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: سحب مياه من داخل زورق لصيد الأسماك ومستودع في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.