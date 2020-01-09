طقس يوم غد غائم جزئيا وتساقط للثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن الطقس يستقرّ تدريجيّاً يوم الجمعة على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحوّل يوم الأحد إلى متقلّب، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار محلية خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات . نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1100 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
الأحد: غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار وثلوج متفرّقة على ارتفاع 1300 متر.
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