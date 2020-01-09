طقس يوم غد غائم جزئيا وتساقط للثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن ​الطقس​ يستقرّ تدريجيّاً يوم الجمعة على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحوّل يوم الأحد إلى متقلّب، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيّاً الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات ، تتساقط ​أمطار​ محلية خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض ​الثلوج​ على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال يتشكل ​الضباب​ المحلي على المرتفعات . نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1100 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الأحد: غائم جزئيّاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار وثلوج متفرّقة على ارتفاع 1300 متر.