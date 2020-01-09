شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى " يعلن انضمام المسعودى والكابتن مصطفى يونس للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور صلاح حسب الله ، رئيس حزب الحرية المصرى ، انضمام كل من الاعلامى واللاعب الدولى السابق الكابتن مصطفى يونس ، ورجل الاعمال حمدى المسعودى لحزب الحرية المصرى، حيث أصدر " حسب الله " قرارا لكل منهما بانضمامهما إلى الهيئة العليا للحزب، وقال الدكتور صلاح حسب الله إن النجم الرياضى الكبير الكابتن مصطفى يونس سيمثل إضافة كبيرة للجنة الشباب والرياضة بالحزب لما له من خبرات كبيرة فى هذا المجال .

وأكد رئيس حزب الحرية، فى بيان للحزب، أن رجل الأعمال حمدى المسعودى ، سيكون له دوره الكبير فى وضع الرؤى الاقتصادية للحزب تجاه جميع القضايا والتشريعات الاقتصادية التى تهم مصر واعرب قيادات الحزب عن سعادتهم بانضمام يونس والمسعودى للحزب مؤكدين ترحيبهم بهمها باعتبارها من الشخصيات الوطنية والبارزة داخل المجتمع.

وفى وقت سابق زار وفد من قيادات حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد، حيث ضم الوفد كلا من اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب، ورامي زهدي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، ومؤمن سيد أمين الإتصال السياسى بالحزب، ومنير حليم رئيس لجنة حقوق الإنسان بالحزب، والدكتورة أمينة رشاد، رئيس لجنة البحث العلمي بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة المرأة، وحنان وجدى رئيس اللجنة الاقتصادية، وجورج فهمي أمين لجنة المواطنة، ونرمين ميشيل أمين التواصل المجتمعى، واسماء دهمان أمين سر وعضو المكتب التنفيذي بأمانة العلاقات الخارجية، والشيخ إسماعيل عابدين الأمين المساعد للجنة المواطنة بالحزب.

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وقال الدكتور صلاح حسب الله، فى بيان للحزب، إن الشعب المصرى يحتفل اليوم بجميع طوائفه بعيد الميلاد المجيد، وفيه نتبادل التهاني والمعايدات الاجتماعية مع الأخوة الأقباط فهو أكبر رد ورسالة خارجية للعالم أجمع لمن يتوهم للحظة أن يريد النيل من مصر ويستطيع أن يؤثر على طوائف الشعب المصرى، مشيدا برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاحتفال بعيد الميلاد مساء أمس، والتى وجهه فيها رسائل طمآنينة للشعب المصرى لما يحاك ضد الوطن من مخاطر وتهديدات.