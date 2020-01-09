قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن "الامتحانات وسيلة مهمة للوقوف على مقدار فهم نواتج التعلم وليست هدفا في حد ذاتها".

وأضاف "شوقي"، في رسالة للطلاب، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، الخميس: "التعلم هو الهدف واكتساب المهارات الحقيقية النافعة هوالغاية والسبيل إلى حياة ناجحة نتعلم فيها جديدا كل يوم".

وتنطلق بعد غدٍ السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، على فترتين، صباحي ومسائي.