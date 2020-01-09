تساقط الثلوج على مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

تعرضت مدينة سانت كاترين، مساء اليوم الخميس، لعاصفة ثلجية شديدة، وبدأت الثلوج تكسو المدينة وتحولها إلى "مدينة بيضاء".

وقال اللواء طلعت عناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد منذ الصباح، حالة من الطقس السيئ مع تساقط ثلوج خفيفة، إضافة إلى أن سمائها تلبدت بالغيوم، ومع حلول الليل بدأت درجات الحرارة في الانخفاض الشديد ووصلت إلي 5 درجات تحت الصفر، وهطول عاصفة ثلجية كست الجبال والطرق، وبدأت المدينة تتحول إلي مدينة بيضاء، كما يطلق السائحون عليها.

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وأكد رئيس المدينة، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتوفير كافة احتياجات المدينة من المواد الغذائية، والبترولية، ومحولات الكهرباء، إضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية، حرصًا علي سلامة زائري المدينة من محبي مشاهدة هطول الثلوج.

وأضاف أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، وأيضًا الطرق التي تربطها بالقرى والوديان التابعة لها تعمل بشكل طبيعي، ويجرى التواصل أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للوقوف على مجريات الأمور بالمدينة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت في وقت سابق، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.