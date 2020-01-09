محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد استغاثة عجوز في العقد السابع من عمره، من غرق منزله في إحدى قرى مركز البرلس، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.
كما تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد استخدام أهالي قرية الربع التابعة لمركز بلطيم، قارب صيد لنقل أطفال وأهالي في القرية، نتيجة غرق شوارع القرية بمياه الأمطار المتراكمة.
وقال سمير صالح، أحد أهالي مركز البرلس، لـ"الخليج 365"، إن مياه الأمطار أغرقت قرى تابعة لمركز البرلس، وكذا أغرقت منازل العديد من المواطنين، بجانب تراكم مياه الأمطار في ساحات العديد من المدارس، في الوقت الذي تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل، ما يعد مشكلة حقيقية تواجه الطلاب وأولياء الأمور.
وفي السياق كشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، رفض نشر أسمه في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، عن رصد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشاكل مياه الأمطار، ووفق ذلك وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل مع مياه الأمطار من خلال كسحها من الشوارع، تيسيرًا على حركة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| قوارب تنقل مواطنين في شوارع بكفر الشيخ.. وأهالي: الأمطار غرقت بيوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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