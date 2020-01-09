"التعليم": المناهج الجديدة تنمي القيم الثقافية لدى الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن الوزارة انتهت من إعداد المناهج الجديدة لصفوف رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، والتي تتضمن مفاهيم احترام الآخر والعمل الجماعي والتنوع وغيرها، بهدف بناء الشخصية المصرية.

وأضاف وزير التربية والتعليم - خلال اجتماعه مساء اليوم مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم - أن المناهج الجديدة تنمي القيم الثقافية لدى الطلاب، لكن لابد من العمل مع وزارة الثقافة لتقديم أقصى قدر معرفي ثقافي للطلاب.

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من جانبها، أثنت وزيرة الثقافة على الجهود المبذولة في النظام التعليمي الجديد، مشددة على أهمية العمل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدمج المفاهيم الثقافية والذوقية بمناهج النظام التعليمي الجديد.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة إنشاء منصة للمحتوى الثقافي تكون متاحة على بنك المعرفة المصري لأبنائنا الطلاب، ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة المسارح المدرسية والتعاون بين الوزارتين لبناء قدرات المعلمين ودعم المسابقات والأنشطة الفنية.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإثراء المفاهيم الثقافية والفنية وتذوق الجمال بين طلاب المدارس.