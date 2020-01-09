السراج: حكومتنا الشرعية لها الحق في عقد اتفاقيات مع أي دولة

قال رئيس حكومة "الوفاق" الليبية، فايز السراج، اليوم الأربعاء، إن حكومتنا الشرعية لها الحق في عقد اتفاقيات مع أي دولة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في تصريح للسراج، بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، التي يجري لقاءات فيها مع مسؤولين أوروبيين.

ووصف السراج مباحثاته التي أجراها مع رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحضور وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأنها "مثمرة جدا".

وأشار السراج، إلى أنهم أوضحوا بجلاء للمسؤولين الأوروبيين الوضع في ليبيا، وهجمات قوات خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، وعلى الحكومة الشرعية.

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وأكد أنهم لا يريدون أن تكون ليبيا مسرحاً لحرب الوكالات والتوترات.

ودعا السراج، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الهجوم الموجه إلى طرابلس، وعلى الحكومة الشرعية.

وأوضح أن الهجوم المتواصل منذ 4 أفريل الماضي، سيبعدهم عن أي مسار سياسي ويؤدي إلى استمرار النهج العسكري لحفتر.

وتابع قائلا إن "حكومة طرابلس في وضع دفاع عن النفس مشروع، ولها الحق في إيجاد تحالفات مع مختلف الحلفاء للدفاع عن نفسها".