سياسي أمريكي يدعو الحكومة النمساوية لتكثيف جهود حماية المناخ

دعا السياسي الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، حاكم ولاية كاليفورنيا الأسبق ونجم هوليوود، الحكومة النمساوية الجديدة برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس إلى تكثيف جهود مكافحة تغير المناخ. وقال شوارزنيجر - وهو من أصل نمساوي - في رسالة تهنئة للحكومة الجديدة اليوم الخميس بمناسبة تولى مهمتها في حكم البلاد إن تشكيل حكومة من حزبي الشعب والخضر يعني أن مخاوف الناس من تغير المناخ تؤخذ بجدية تامة.

وأوضح شوارزنيجر - وهو سفير للأمم المتحدة لقضايا المناخ - أنه سعيد بالتغييرات السياسية التي حدثت في بلده الأصلي (النمسا).

وقال شوارزنيجر - في رسالته -:"ستكون السنوات القادمة ذات أهمية حاسمة لحماية المناخ لافتًا إلى أن عام 2020 يجب أن يكون نقطة تحول لسياسة المناخ" معربًا عن سروره بشكل خاص لأن مخاوف مئات الآلاف من الشباب في الشوارع قد تم أخذها بعين الاعتبار". تولى مهمتها في حكم البلاد إن تشكيل حكومة من حزبي الشعب والخضر يعني أن مخاوف الناس من تغير المناخ تؤخذ بجدية تامة.وأوضح شوارزنيجر - وهو سفير للأمم المتحدة لقضايا المناخ - أنه سعيد بالتغييرات السياسية التي حدثت في بلده الأصلي (النمسا).وقال شوارزنيجر - في رسالته -:"ستكون السنوات القادمة ذات أهمية حاسمة لحماية المناخ لافتًا إلى أن عام 2020 يجب أن يكون نقطة تحول لسياسة المناخ" معربًا عن سروره بشكل خاص لأن مخاوف مئات الآلاف من الشباب في الشوارع قد تم أخذها بعين الاعتبار".

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