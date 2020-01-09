مسئول إيراني يكشف حقيقة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ

قال رئيس منظمة الطيران الإيرانية، علي عابد زادة، إن مزاعم إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ لا يمكن أن تكون صحيحة.

وأضاف عابد زادة في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الخميس - إن هذه مزاعم غير علمية وغير منطقية ومستحيلة"، لافتًا إلى أن

العشرات من رحلات الطيران الداخلية والدولية كانت تحلق في سماء إيران أثناء الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد في العراق على حد قوله .وشددَّ على وجود تنسيق كامل بين الهيئات العسكرية وغير العسكرية في إيران، وعندما سقطت الطائرة الأوكرانية، كانت عشرات الطائرات الإيرانية والأجنبية تقوم برحلاتها في أجواء آمنة".وأكد المسئول الإيراني، أن طهران وكييف تمتلكان القدرة لقراءة المعلومات في الصندوق الأسود، وفي حال كانت هناك حاجة لإجراءات تخصصية، يمكننا القيام بذلك في فرنسا"، كما نفى إصرار طهران على عدم إرسال الصندوق الأسود إلى شركة بوينج الأمريكية.