اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

أعلن مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد بن دغر اليوم الخميس توقيع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خطة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقعها المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاق مُنحت اللجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على 20 يومًا للتنفيذ تبدأ السبت القادم.

وقال مستشار الرئيس اليمني - في تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية - "وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق