مباحثات روسية باكستانية بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي الأوضاع في المنطقة في ضوء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة

وإيران، حيث أكد الطرفان أن الخلافات بين الدول يجب تسويتها بطرق دبلوماسية على طاولة المفاوضات.

كما تبادل الوزيران - خلال اتصال هاتفي جاء بمبادرة من لافروف، وفق بيان أصدرته الخارجية الروسية وأذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - التقييمات للأوضاع الخاصة بالتسوية السورية والجهود لتسوية الأزمة في ليبيا.