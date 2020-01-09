بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي الأوضاع في المنطقة في ضوء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدةوإيران، حيث أكد الطرفان أن الخلافات بين الدول يجب تسويتها بطرق دبلوماسية على طاولة المفاوضات.
كما تبادل الوزيران - خلال اتصال هاتفي جاء بمبادرة من لافروف، وفق بيان أصدرته الخارجية الروسية وأذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - التقييمات للأوضاع الخاصة بالتسوية السورية والجهود لتسوية الأزمة في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات روسية باكستانية بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.