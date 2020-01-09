مسئولان أمريكيان: الطائرة الأوكرانية أسقطها نظام صاروخي إيراني

أكد مسئولان أمريكيان في وزارة الدفاع (البنتاجون) والاستخبارات الأمريكية أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، اعترضها نظام صواريخ إيراني مضاد للطائرات. وقال المسؤولان - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن تقييم وزارة الدفاع الأمريكية هو أن الحادث كان "عرضيا"، مشيرا إلى أن الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات فعلت - على الأرجح - بعد شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية.

وكانت الطائرة الأوكرانية أقلعت من مطار الخميني في طهران، متجهة إلى مطار بوريسبيل في كييف ثم اختفت عن شاشات الرادار بعد دقيقتين عندما بلغت ارتفاع ثمانية آلاف قدم، بحسب منظمة الطيران المدني الإيرانية. إن تقييم وزارة الدفاع الأمريكية هو أن الحادث كان "عرضيا"، مشيرا إلى أن الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات فعلت - على الأرجح - بعد شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية.وكانت الطائرة الأوكرانية أقلعت من مطار الخميني في طهران، متجهة إلى مطار بوريسبيل في كييف ثم اختفت عن شاشات الرادار بعد دقيقتين عندما بلغت ارتفاع ثمانية آلاف قدم، بحسب منظمة الطيران المدني الإيرانية.

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