روسيا تدعو إلى تهدئة فورية في منطقة الخليج

قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس إن روسيا تدعو إلى وقف التصعيد الفوري في منطقة الخليج، مضيفًا أن ثمن النزاع مرتفع للغاية.

وتابع إن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يحل، والغزو غير المشروع

للعراق، والعنف المستمر في أفغانستان، واغتيال الزعيم الليبي وتدمير البلاد، ومحاولة الإطاحة بالسلطة الشرعية في سوريا، والانتقام خارج نطاق القضاء ضد مسؤول من سلطة ذات سيادة في دولة ثالثة، ما هي إلا أمثلة قليلة على الأعمال التي خلفت جراحًا في صلب القانون الدولي والنظام"، بحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.واعتبر الممثل الروسي أن "سبب كل هذه الأحداث هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لها أهمية أساسية لعدم انتشار الأسلحة النووية".