قال الممثل الدائم للاتحاد الروسي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا اليوم الخميس إن روسيا تدعو إلى وقف التصعيد الفوري في منطقة الخليج، مضيفًا أن ثمن النزاع مرتفع للغاية.
وتابع إن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يحل، والغزو غير المشروعللعراق، والعنف المستمر في أفغانستان، واغتيال الزعيم الليبي وتدمير البلاد، ومحاولة الإطاحة بالسلطة الشرعية في سوريا، والانتقام خارج نطاق القضاء ضد مسؤول من سلطة ذات سيادة في دولة ثالثة، ما هي إلا أمثلة قليلة على الأعمال التي خلفت جراحًا في صلب القانون الدولي والنظام"، بحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.
واعتبر الممثل الروسي أن "سبب كل هذه الأحداث هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي لها أهمية أساسية لعدم انتشار الأسلحة النووية".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعو إلى تهدئة فورية في منطقة الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.