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كندا تطالب إيران السماح لمسئوليها بالاشتراك في تحقيقات الطائرة الأوكرانية

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طالبت الحكومة الكندية اليوم من نظيرتها الإيرانية بسرعة السماح لمسئوليها بدخول إيران للمشاركة في التحقيق الخاص بتحطم الطائرة الأوكرانية، التي نتج عنها مقتل 176 شخصًا، بينهم 63 كنديًّا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الكندي فرانسوا- فيليب شامباين أجرى اتصالا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للتشديد على رغبة بلاده في التحقيق في تحطم طائرة للخطوط

الأوكرانية.
وأوضح البيان "أن الوزير الكندي شددَّ على الحاجة إلى سرعة السماح لمسئولين كنديين بدخول إيران لتقديم خدمات قنصلية والمساعدة في تحديد هوية الضحايا والمشاركة في التحقيق بشأن التحطم". وأضاف "لدى كندا والكنديين أسئلة كثيرة ستحتاج إلى الإجابة عنها".
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