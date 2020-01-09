البرلمان البريطاني يقر بشكل نهائي الموافقة على الخروج من الأوروبي

أقرَّ مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، بشكل نهائي على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت روسيا اليوم في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس .

قال وكان ر مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ميشال بارنييه، اليوم (الخميس)، صرح بإن الجدول الزمني للتفاوض بشأن ترتيبات ما بعد الخروج من

الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن التجارة والأمن، «صعب للغاية».وأوضح بارنييه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن تركيز الاتحاد الأوروبي سوف يتضمن تطوير هياكل جديدة من أجل التعاون والشراكة المستقبلية في مكافحة الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى اتفاق تجاري. وأضاف بارنييه الموجود في استوكهولم: «أمامنا مقدار كبير من العمل إذا أردنا تأمين شراكة جديدة طموحة».يشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الجاري، وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أنه لن يمدد عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مجدداً، وأنه سوف يتفاوض على اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد مرور 11 شهراً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.