الشرعية توقع آلية تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

وحثّ «معين»، وفق وكالة الأنباء اليمنية، على عدم الالتفات للشائعات التي يتم تداولها للتأثير على السوق المصرفية، مؤكدا أن هناك مبالغ كافية لضمان استيراد السلع الأساسية التي يغطي تمويلها البنك المركزي اليمني، والحفاظ على الاستقرار النقدي خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار السياسي سيتبعه مساعدات اقتصادية، فضلا عن المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال عائدات الجمارك والضرائب واستئناف تصدير النفط والغاز من بعض القطاعات.
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