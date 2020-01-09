عاجل-شكوك في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن لديه "شكوكاً" في موضوع تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران. وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم يعتقدون أن إيران أسقطت بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، حسبما ذكرت وسائل إعلام. ونقلت مجلة نيوزويك ومحطتا سي بي إس وسي إن إن عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنهم يزدادون ثقة بأن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت الطائرة بطريق الخطأ، بناءً على بيانات الأقمار الاصطناعية والرادار والبيانات الإلكترونية.



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