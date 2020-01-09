التحالف الإسلامي يوقع مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون

ووقع الجانبان في اللقاء مذكرة تعاون مشترك تشمل العديد من المبادرات والبرامج التدريبية المشتركة إضافةً إلى تبادل التقارير والدراسات ذات الشأن المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأكد اللواء المغيدي أن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الإستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومنظمة التعاون الإسلامي، رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل كل منهما.
وأشار الأمين العام للتحالف إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين التحالف والمراكز والهيئات والمنظمات المحليّة والإسلامية والدولية لتنسيق والتعاون وتكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
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