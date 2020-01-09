روسيا تعلن بدء وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية قوله إن وقفا لإطلاق النار قد بدأ في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

ونقلت الوكالة عن الجنرال الروسي يوري بورينكوف قوله "نفذ وقف لإطلاق النار في بمنطقة وقف التصعيد في إدلب بدءا من الساعة 1400 بتوقيت موسكو (1100 بتوقيت جرينتش) يوم التاسع من يناير 2020".

وتشهد محافظة إدلب معارك وقصف متبادل بين القوات النظامية وفصائل معارضة. وقالت الأمم المتحدة إن نحو 284 ألف شخص نزحوا في شهر ديسمبر الماضي بسبب المعارك وتبادل القصف، لا سيما في جنوب محافظة إدلب.

بدروها، قالت منظمات غير حكومية إن مئات الآلاف من أهالي ريف إدلب الشرقي نزحوا إلى مناطق ريف إدلب الشمالي وريف حلب.

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