سقط صاروخ، مساء اليوم الخميس، في منطقة "فضلان" في مدينة "الدجيل" بمحافظة صلاح الدين الواقعة بشمال العراق.

وتقع المنطقة قرب قاعدة "بلد" العسكرية الجوية التي تستضيف قوات أميركية.

وقال المصدر في حديث لقناة محلية إن "صاروخا لم يحدد نوعه سقط، مساء اليوم، على منطقة فضلان التابعة لقضاء الدجيل والقربية على قاعدة بلد الجوية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يأتي سقوط الصاروخ بعد تهديد أطلقته فصائل من الحشد الشعبي بما سمته ردا مزلزلا على مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في هجوم أميركي فجر يوم الجمعة الماضي.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن الصاروخ، الذي سقط اليوم، لم يسفر عن سقوط ضحايا، مضيفة أن مصدره غير معروف.

وتقع "بلد" على بعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقصفت إيران، أمس الأربعاء، قاعدة عسكرية عراقية تضم جنودا أميركيين دون أن يسفر القصف عن سقوط قتلى عراقيين أو أجانب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ قرب قاعدة تستضيف قوات أميركية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.