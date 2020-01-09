بعد منعه من السفر.. مدير "نيسان" السابق يتعهد بالتعاون مع القضاء اللبناني

تعهد كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة "نيسان" للسيارات، اليوم الخميس، بالتعاون "بشكل كامل" مع القضاء اللبناني.

وأضاف غصن، في تصريحات لتلفزيون "إل.بي.سي.آي" اللبناني، أنه يشعر بارتياح أكبر مع القضاء اللبناني مقارنة بالقضاء الياباني.

ومنع النائب العام اللبناني، في وقت سابق اليوم، غصن من السفر بعد استجوابه بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.

وأكد رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، أن "من الطبيعي" ألا يقتنع اليابانيون بتصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأربعاء.

ورد غصن على تصريحات لوزيرة العدل اليابانية التي قالت إن مزاعمه في مؤتمره الصحفي لا تدعمها أي أدلة حقيقية.

وذكر أحد المصادر أن السلطات القضائية اللبنانية طلبت من اليابان أيضاً ملف غصن بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده ولن تستجوبه مرة أخرى لحين استلام هذه المعلومات.

وسعى غصن، في تصريحاته أمس، إلى تبرير فراره من اليابان التي كان يخضع فيها للإقامة الجبرية بعد اتهامه بالفساد. كما سعى للدفاع عن نفسه في وجه اتهامات بارتكاب جرائم مالية.

وهرب غصن (65 عاما) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة. وينفي غصن كل هذه الاتهامات.