ثوار بغداد يدعون أهالي العاصمة للمشاركة في مليونية ومليشيات إيران تحشد تظاهرات مضادة

روج متظاهرو العاصمة العراقية بغداد مساء الخميس في مسيرات لم تتوقف لحشد جميع العراقيين وحثهم على المشاركة في تظاهرات مليونية الجمعة 10 يناير / كانون الثاني 2020 وسط ساحة التحرير.

المتظاهرون حملوا لافتات مدون عليها عبارات تطالب العراقيين بالمشاركة بقوة في هذه المليونية وعدم الاكتفاء بالمتابعة من على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على إسقاط النظام السياسي الحالي وحل مجلس النواب وصولا إلى استعادة العراق وقراره بعيدا عن الهيمنة الإيرانية وأحزابها وأذرعها على المقدرات العراقية.

في المقابل، تشارك غدا عناصر المليشيات التابعة لإيران في العراق في تظاهرات مضادة لحراك العراقيين، رافعين أعلام الحشد الشعبي وصور قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قائد أركان الحشد الشعبي، مع توعهدهم بحرق أعلام ما وصفوها بـ “دول الشر” أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

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