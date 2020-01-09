قانوني عراقي: استخدام ايران صواريخ ملوثة في العراق يوجب مقاضاتها دوليا

اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، ان "اعترافات" احد الباحثين باستخدام ايران صواريخ ملوثة في قصفها للاراضي العراقية "جريمة دولية" توجب على الجهات ذات العلاقة احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية.



وكان الباحث بالشان السياسي الايراني سعيد شاوردي، قال في لقاء على احدى القنوات الفضائية العراقية، إن "قوات الجوفضائي في الحرس الثوري الايراني كشف عن تركيب رؤوس انفجارية خاصة في الصواريخ التي اطلقت على العراق، لتلوث اكبر قدر ممكن من المكان الذي تسقط فيه" على حد تعبيره.

وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، ان "ما اقدمت عليه ايران من اطلاق صورايخ باليستية على اراضي بلد ذو سيادة هو خرق وجريمة دولية وينبغي على العراق ان يشكو ايران للامم المتحدة ولمجلس الامن الدولي كونها جعلت من العراق مكان لمعركتها مع امريكا"، مبينا ان "العراق لاناقة له ولا جمل في تلك الصراعات".

واضاف حرب، ان "خبيرا سياسيا ايرانيا تحدث في احدى القنوات الفضائية العراقية، بأن ايران اعترفت باستخدام رؤوس ملوثة ومحرمة دوليا في الصواريخ التي اطلقتها على العراق، وهذا يزيد خطورة المشهد ويستوجب موقف اشد قوة من العراق"، لافتا الى ان "العراق ينبغي عليه رفع دعوى للمحكمة الجنائية الدولية اضافة الى مفاتحة ملس الامن لمحاكمة من تورط في تلك الجريمة والاعتداء على العراق".

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